شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار وبرق ورعد بالسعودية وغائم جزئيا فى الإمارات ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ففى السعودية يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدة الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الرياض. في حين يتوقع ان تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، , القصيم و حائل مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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وأوضح المركز أن الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، موضحا أن أمواج البحر متوسطة في الخليج العربي وخفيفة إلى متوسط الموج في بحر عمان.





البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون معتدلاً بوجه عام مع تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ويتحول إلى غائم جزئيا خلال الليل.

وأوضحت الإدارة أن الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى شرقية بوجه عام خلال فترة المساء وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا، مشيرا إلى أن ارتفاع الموج سيكون من قدم إلى قدمين ولكنه من 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر خلال الليل.