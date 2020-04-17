أنصار نظام البشير يتظاهرون بالخرطوم احتجاجا على غلاء المعيشة

دبي - بواسطة محمد فارس © UMIT BEKTAS تظاهرة في الخرطوم، صورة تعبيرية من الأرشيفأنصار نظام البشير يتظاهرون بالخرطوم احتجاجا على غلاء المعيشة

أفاد مراسلنا في السودان، بأن العاصمة الخرطوم تشهد اليوم الخميس، تظاهرات احتجاجية على غلاء المعيشة، في وقت تسعى فيه السلطات إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

ولفت المراسل إلى أن أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير، نظموا تظاهرات بالخرطوم احتجاجا على غلاء المعيشة، حيث عمدوا إلى إغلاق الشوارع في العاصمة ما أدى إلى ازدحام خانق.

وكانت السلطات قد أعلنت حظرا كاملا للتجوال في ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع، يبدأ تنفيذه اعتبارا من السبت المقبل، وذلك بعدما سجل السودان في آخر إحصائية، 29 حالة، كعدد إجمالي للإصابات بفيروس كورونا.

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لقطات من الثورة السودانية

مقدم من مايكروسوفت

المصدر: RT