العراق يستدعي السفير التركي على خلفية قصف استهدف شمال البلاد

وجه وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، الخميس، باستدعاء السفير التركي لدى بغداد، على خلفية استهداف طائرة تركية لمخيم قرب مدينة مخمور شمالي العراق.
وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان، إن وزارة الخارجية تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات".
وأوضح المتحدث، أن وزير الخارجية وجه باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج.
وكانت قيادة الدفاع الجوي في العراق أعلنت أمس الأربعاء، أن طائرة تركية مسيرة، خرقت الأجواء العراقية وقصفت مخيما قرب مدينة مخمور شمالي العراق.
المصدر: السومرية
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