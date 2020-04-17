صحة لبنان تعلن اجتياز المرحلة الصعبة بشأن فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الجمعة أن لبنان تخطى مرحلة "القطوع الأسود" ونجح من استيعاب هجوم فيروس كورونا المستجد من خلال مكافحته بالحجر المنزلي الالزامي الذي فرض على المواطنين.

وجاءت تصريحات وزير الصحة حسن ردا على سؤال على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" تمحور حول الوضع العام وزمان انتهاء من الأزمة الحالية.

علق الوزير حسن عبر صفحته الشخصية على "تويتر" والتى نقلتها وكالة أنباء " سبوتنيك الروسية "، قائلا:"تخطينا القطوع الأسود بإستمرار الحجر المُلزِم".

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وأضاف قائلا إنه "يبقى 3 بنود حاسمة لتطبيق خطة عكسية آمنة فائقة الدقة، أولا 10 أيام متابعة للمغتربين واستكمال عودتهم، ثانيا تترافق معها فحوصات مكثفة في كافة المناطق لمدة أسبوعين، ثالثا تبدأ غدا السبت تسليم الأجهزة للمستشفيات الحكومية".

وسجل لبنان انخفاضا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث بلغ عدد المصابين في الفترة الأخيرة أقل بكثير من المعتاد.