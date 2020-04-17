شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 402 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر وفق وكالة أنباء البحرين " بنا" أن "انخفاض عدد الحالات المصابة بالفيروس لا يعني انتهاء المرض والخطر،ولكن يدعونا لمزيد من الالتزام بتعليمات الحكومة الخاصة بحظر التجول والمحافظة على التباعد الاجتماعي والعادات الصحية السليمة".
بين وزير الصحة الاردني أن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها في الاردن لهذا اليوم بلغ 1972 فحصاً.
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