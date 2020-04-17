اخبار الخليج

الأردن تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 402 إصابة.

Advertisements

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر وفق وكالة أنباء البحرين " بنا"  أن "انخفاض عدد الحالات المصابة بالفيروس لا يعني انتهاء المرض والخطر،ولكن يدعونا لمزيد من الالتزام بتعليمات الحكومة الخاصة بحظر التجول والمحافظة على التباعد الاجتماعي والعادات الصحية السليمة".

بين وزير الصحة الاردني  أن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها في الاردن لهذا اليوم بلغ 1972 فحصاً.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا