بومبيو يتناول سبل مكافحة كورونا مع عدد من نظرائه العرب

واشنطن/الخليج 365

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، سلسلة من الاتصالات مع عدد من نظرائه العرب للتباحث حول الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وسبل التعاون في هذا الصدد.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، ووصل الخليج 365 نسخة منه.

وذكر البيان أن بومبيو اتصل بنظرائه وزراء خارجية كل من الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح، والإمارات الشيخ عبد الله بن زياد آل نهيان، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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وذكر البيان أن الوزير الأمريكي شدد خلال اتصاله مع نظيريه الكويتي والقطري، على أهمية التعاون في مكافحة الفيروس، كما أعرب لهما عن شكره للدعم الذي قدمته بلديهما من أجل عودة الأمريكيين العالقين لبلادهم، وللعلاقات القوية التي تربط البلدين بالولايات المتحدة.

وفي اتصاله مع نظيره الإمارات، شدد بومبيور كذلك على أهمية التعاون الثنائي بين بلديهما في مجال مكافحة فيروس كورونا، وفي حل العديد من المشكلات الإقليمية، والتصدي للأنشطة الإيرانية "المضرة" بالمنطقة.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و175 ألفا، توفي منهم أكثر من 145 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 546 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الوباء بالعالم.

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