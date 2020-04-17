الرئيس «الإسرائيلي» يكلف «الكنيست» بتشكــيل حكومــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحال الرئيس «الإسرائيلي» رؤوفين ريفلين، أمس الخميس، مهمة تشكيل حكومة على «الكنيست» (البرلمان) بعد فشل رئيسها بيني جانتس في التوصل إلى اتفاق على ائتلاف وحدة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بينما أكد الجانبان استمرار المحادثات.

وكان ريفلين عهد بمهمة تشكيل الحكومة لجانتس بعد انتخابات الثاني من مارس، التي كانت الثالثة خلال أقل من عام. لكن مهلة الأسابيع الأربعة انقضت بدون تقدم. وكانت المهلة المحددة لجانتس انقضت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء قبل أن يطلب ومنافسه نتنياهو تمديدها لمدة 48 ساعة. (وكالات)