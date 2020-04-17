«كورونا» يهبط بتسليمات «بوينج» و«إيرباص» إلى النصف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

هبطت تسليمات شركتي «بوينج» و«إيرباص» المصنعين الرئيسيين للطائرات التجارية في العالم إلى النصف تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2019، بعدما تعرض عملاء الشركتين لضغوطات كبيرة جراء تفشي وباء كورونا «كوفيد 19» الذي أجبر معظم شركات الطيران في العالم على تعليق رحلاتها مؤقتاً.

وبحسب بيانات الشركتين، تراجعت تسليمات الشركتين في مارس/آذار 2020 الذي سجل تسارع وتيرة في فرض القيود على السفر، إلى 56 طائرة مقارنة مع 128 طائرة في مارس 2019.

وبلغ عدد الطائرات التي سلمتها كل من «بوينج» و«إيرباص» في الأشهر الثلاثة الأولى نحو 172 طائرة بتراجع 44.7% مقارنة مع 311 طائرة سلمتها في الفترة المقابلة من 2018.وسجلت شركة بوينج التي رضخت لضغوطات من حظر طائرتها الأسرع مبيعاً «737 ماكس» تراجعاً في التسليمات بنسبة 66.4% إلى 50 طائرة فقط في الربع الأول 2020، مقارنة مع 149 طائرة في الربع الأول 2019، وذلك مع زيادة الضغوط على شركات الطيران التي تعاني أزمة حقيقية بسبب تفشي وباء كورونا.

أما شركة «إيرباص» الأوروبية فسجلت تراجعاً أقل حدة من منافستها الأمريكية، بعدما تراجعت الطائرات المسلمة إلى عملائها بنسبة 24.7% في عدد التسليمات إلى 122 طائرة مقارنة مع 162 طائرة.

وبحسب بيان سابق ل«إيرباص»، جرى إنتاج 60 طائرة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يسلط الضوء على قوة الأداء على صعيد الإنتاج، إلا أنه لم يجر تسليمها بسبب مستجدات ظاهرة تفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19»