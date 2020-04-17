جريفيث لمجلس الأمن: هناك فرصة سانحة للسلام في اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أبدى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث تفاؤلاً في تحقيق تقدم بمسار العملية السياسية باليمن، في ظل تصاعد الأعمال العسكرية والمخاوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد في البلاد؛ بعد الإعلان عن أول إصابة بالفيروس.

وفي إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قال جريفيث: «هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن الذي يمر بوقت صعب للغاية، فقد استمر التصعيد العسكري على عدة جبهات على مدار 3 أشهر، ويهدد وباء «كوفيد 19» بتعميق معاناة اليمنيين، ليس هناك أي وقت أفضل من هذا الوقت، ليلتزم الأطراف بإسكات البنادق، وإنهاء النزاع عن طريق حل سياسي سلمي»

وأضاف: «تتجه جميع الأنظار الآن إلى أطراف النزاع. هذا وقت اتخاذ القرارات الصعبة. فالقرارات التي يحتاج الطرفان إلى اتخاذها الآن لها أهمية وجودية في مستقبل البلاد».

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وأشار جريفيث: «على مدار الأسبوعين السابقين، انخرطنا في مفاوضات يومية مع الأطراف حول نصوص الاتفاقات التي اقترحتها الأمم المتحدة، ونحرز تقدماً جيداً للغاية في التوصل لتوافق حول مقترح وقف إطلاق النار في عموم اليمن، والآن نضاعف جهودنا لتجسير أهم نقاط الاختلاف العالقة بين الأطراف». وأضاف: «تتطلب جائحة فيروس «كورونا» في اليمن جل اهتمامنا ومواردنا، فاليمن لا يستطيع خوض معركتين في وقت واحد: الحرب والجائحة. وهذه المعركة الجديدة في مواجهة الجائحة قد تستنزف قدرات اليمن. وأقل ما يمكننا فعله هو وقف هذه الحرب؛ لنوجه انتباهنا إلى هذا التهديد الجديد».

وخاطب جريفيث مجلس الأمن: «أذهلني الثبات والوضوح في الرسالة التي استمر اليمنيون في إرسالها على مدى الأسابيع الماضية في شتى أنحاء اليمن وهي أنَّهم يريدون إنهاء الحرب ويريدون من قادتهم الاتفاق على حل خلافاتهم؛ من خلال الحوار والتفاوض».

وفي الأثناء، أكدت الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن، دعمها لجهود جريفيث للتوصل إلى حل شامل ومستدام يؤسس لمرحلة جديدة تنهي معاناة الشعب اليمني والحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية والتي دخلت عامها السادس. وقال السفير عبدالله السعدي: إن الحكومة استجابت لكل الدعوات والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد. كما رحبت بإعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين.

من جهته، قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي: إن ميليشيات الحوثي مستمرة بارتكاب الاعتداءات والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب، وكذلك الاعتداءات على مواقع الجيش منذ بداية سريان وقف إطلاق النار الذي التزمت به القوات المسلحة. ونقلت صحيفة «26 سبتمبر» عن مجلي قوله: إن الهدنة قوبلت بالرفض التام من الميليشيات الحوثية التي ارتكبت منذ بداية سريان الهدنة أكثر من 320 اعتداء على المدنيين، ومواقع الجيش في مختلف الجبهات القتالية.