شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصى مغلق في رمضان.. والأردن يعزل العقبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

الخليج»:

سجلت مختلف الدول العربية إصابات جديدة بفيروس كورونا، وحالات وفاة، وشفاء، بالتوازي مع المراوحة بين إجراءات التخفيف والعزل للحد من خطر الوباء، مع تشديد التوصيات الحكومية بشأن الوقاية، والتعاون مع جميع الأجهزة الرسمية للحد من التداعيات.

وقرّر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أمس الخميس، استمرار تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المجلس أنه قرر، ‏بألم وحرقة شديدين، ‏تمديد قراره بتعليق حضور المصلين الصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان المبارك، تماشياً مع الفتاوى الشرعية، والنصائح الطبية التي تحذّر من التجمعات الكبيرة، في ظل انتشار الوباء. وأضاف أن «اتخاذ هذا القرار سيكون مؤلماً لنا جميعاً، ‏إذ اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل، ونؤدي التراويح، والجمعة، والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية، آثرنا أن نصلي في بيوتنا حفاظاً على النفس البشرية».

وقرر الأردن إغلاق محافظة العقبة، على ساحل البحر الأحمر، وعزلها عن بقية مناطق الأردن، ابتداء من بعد غد الأحد، في وقت أعلنت فيه سلطات البلاد مجموعة من الإجراءات «للتخفيف عن المواطنين». وقال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إنه جرى تسجيل 4 إصابات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 401. وأشار إلى أن 15 حالة شفاء غادرت المستشفيات.

وضبطت الأجهزة الأمنية الأردنية 10 مشاركين في «عطوة عشائرية» خالفت قرار حظر التجوال، ومنع التجمعات، في لواء الرمثا، شمالي البلاد، وقرر مدير الأمن العام تعيين العقيد هزاع الطورة مديراً لشرطة اللواء، خلفاً للعقيد الركن باسم الخرابشة الذي تم نقله إلى القائمة المؤقتة.

وأعلنت السعودية، أمس الخميس، ارتفاع الوفيات الناجمة عن كورونا المستجد إلى 84 حالة، فيما زاد

Advertisements

إجمالي الإصابات إلى 6380 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، في الإيجاز اليومي حول مستجدات الفيروس، والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره، إن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى 84 شخصاً، بعد تسجيل اربع حالات وفاة جديدة. وأضاف أن إجمالي الحالات في المملكة ارتفع إلى 6380 حالة، بعد تسجيل 518 إصابة مؤكدة. وأوضح الدكتور العبدالعالي أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 990 حالة، حيث تم تسجيل تعافي 59 حالة جديدة بالمملكة، مشيراً إلى أن هناك 71 حالة تتلقى العناية الطبية المكثفة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 45 حالة. وقالت الوزارة، في بيان، إن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 1019 حالة، وأربع وفيات، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 176 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس الخميس، عن تسجيل 25 إصابة جديدة، فيما أكدت الفحوص

الطبية في الوقت نفسه تماثل 40 حالة أخرى للشفاء. وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي «للحالات المتعافية» في البحرين بلغ 703 بعد تسجيل 40 حالة، وإخراجها من مركز العزل والعلاج، بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وقررت الحكومة المصرية، أمس الخميس، إغلاق الشواطئ والمتنزهات العامة، وإيقاف كل وسائل المواصلات والنقل العام، والمترو، والسكك الحديدية، وأوتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات، خلال عطلة «شم النسيم» للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن مصر تعبر مرحلة فاصلة في مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا. وأضاف السيسي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، الخميس: «أتوجه لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة في تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس».

وتابع الرئيس: «كما أجدد ثقتي بوعي شعبنا العظيم، وقدرته على أن يقف يداً بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات، وأؤكد أن الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات، أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى نتجاوز المحنة بسلام، ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن».

وسجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، 19 إصابة جديدة، بينما عدد حالات الشفاء بلغ 44 حالة، وحالات الوفاة حالة واحدة. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 1434 إصابة في عموم المحافظات، فيما بلغت الوفيات 80 حالة، بينما وصلت أعداد حالات الشفاء إلى 856 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أمس الخميس، إن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بلغ منذ 21 فبراير/ شباط الماضي 663 بزيادة 6 حالات فقط عن أمس الأول الأربعاء، بعد إجراء فحوص في 19 مختبراً ل 885 شخصاً كلهم من المقيمين، على اعتبار أن عملية إعادة المغتربين توقفت، منذ الاثنين الماضي، فيما بقي عدد حالات الوفاة 21.