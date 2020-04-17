لا تزال في عين الإعصار.. مليون إصابة بالفيروس في أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية أمس الخميس من أن هذه القارة تبقى «في عين الإعصار» بالنسبة لتفشي فيروس كورونا المستجد بالرغم من «مؤشرات مشجعة» في بعض الدول. وقال هانس كلوغي خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عقده في كوبنهاغن إنه بالرغم من «رصد مؤشرات مشجعة في الأسابيع الأخيرة على صعيد الأرقام في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وسويسرا فإن عدد الحالات المعلنة خلال الأيام العشرة الأخيرة في أوروبا تضاعف تقريباً ليقارب المليون». وأضاف أن «المؤشرات الإيجابية الضئيلة المسجلة في بعض الدول تقابلها أعداد مستقرة أو متزايدة في دول أخرى مثل المملكة المتحدة وتركيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا الاتحادية». ولفت إلى أن «حوالى 50% من الإصابات بكوفيد-19» مسجلة حاليا في أوروبا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوباء في العالم أكثر من مليوني إصابة، بينها أكثر من 131 ألف وفاة. وتبقى أوروبا القارة الأكثر تأثراً بالوباء. وحض فرع أوروبا لمنظمة الصحة العالمية جميع الدول على «عدم التراخي» والتثبت من أن الفيروس تحت السيطرة قبل رفع القيود المفروضة. وأعلنت سويسرا رفع إجراءات العزل بشكل «بطيء» و«تدريجي» اعتباراً من 27 إبريل بعد تباطؤ الوباء في البلاد. وفرضت بولندا وضع الأقنعة الواقية في الأماكن العامة، فيما تعيد بعض المحال التجارية فتح أبوابها في ليتوانيا. وتنوي ألمانيا إعادة فتح بعض محالها التجارية قريبا، وعاد حوالى نصف التلاميذ في الدنمارك إلى مدارسهم بعد إغلاق استمر شهراً. كما أعادت النمسا فتح محالها التجارية الصغيرة. وأعادت إيطاليا فتح بعض هذه المحال. وتعد فرنسا خططها لرفع إجراءات العزل تدريجياً اعتباراً من 11 مايو، بعدما قررت الاثنين تمديد قيودها.

Advertisements

وأظهر إحصاء لرويترز أن وفيات الولايات المتحدة تجاوزت 31 ألف شخص، بينما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً بسبب كورونا في العالم حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد فقط وسجلت ارتفاعاً يومياً قياسياً على مدى يومين متتاليين. وبدأ حكام ولايات كونيتيكت وماريلاند ونيويورك وبنسلفانيا تأهيل الأمريكيين بحذر لحياة ما بعد الفيروس حيث يضع السكان كمامات مع خروجهم من العزل في الأسابيع المقبلة.

وتعهّدت الحكومتان الامريكية والصينية بالتنسيق لمكافحة تفشي الفيروس، رغم التوترات القائمة بينهما. وقالت الخارجية الأمريكية إن «الطرفين أكدا التزامهما التغلب على الوباء واستعادة الصحة والازدهار العالميين». ونقلت وكالة أنباء «الصين الجديدة» الرسمية عن مسؤول الحزب الشيوعي الصيني للسياسة الخارجية يانغ جييشي قوله إن بكين «مستعدة لمواصلة تشارك معلوماتها وخبرتها» في إدارة الوباء مع الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية وفاة 861 شخصاً إضافياً في المستشفيات، وأعلنت الحكومة تمديد إجراءات الحجر المتخذة في 23 مارس «لثلاثة اسابيع على الأقل». وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا لا ينبغي أن تهدم كل التقدم الذي أحرزته ف بالمسارعة في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

(وكالات)