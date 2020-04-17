سجال في واشنطن حول «شيكات ترامب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس الأول الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب بعد الكشف عن أنّ اسم الرئيس سوف يطبع على شيكات التحفيز الاقتصادي للأمريكيين، واصفة هذه الخطوة بأنها «معيبة» كونها ستتسبّب بتأخير الدفع لملايين العائلات والشركات التي تعاني جرّاء أزمة فيروس كورونا.

وأكّدت وزارة الخزانة الأمريكية أنّ اسم ترامب سوف يطبع على أوراق شيكات المساعدات المالية التي يصل بعضها إلى 1200 دولار، والتي ستدفع قريباً إلى عشرات ملايين الناس. ويمكن لهذا الأمر غير المسبوق الذي تقوم به وزارة الخزانة أن يؤخّر عملية إصدار الشيكات لعدة أيام، وفق ما أفادت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين كبار في خدمة الإيرادات الداخلية.

وقالت بيلوسي في بيان إنّ «تأخير الدفعات المباشرة إلى العائلات الضعيفة، فقط من أجل أن يطبع اسمه على الشيكات، هو مثال معيب آخر للفشل الكارثي للرئيس ترامب في معالجة هذه الأزمة بالسرعة التي تتطلّبها».

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وشارك نواب ديمقراطيون وأشخاص عاديون في حملة انتقادات لترامب بسبب تسييسه أزمة وقعت خلال موسم انتخابات. ويهدف هذا القانون الذي يتضمن أكبر إنفاق أقرّه الكونجرس في تاريخه إلى تقديم الإغاثة لملايين العائلات والشركات الأمريكية المتضررة بسبب إجراءات العزل.

(أ.ف.ب)