بحث التنسيق الخليجي للحد من آثار «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

عقد الاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري؛ لمتابعة جهود التعاون والتنسيق الخليجي المشترك؛ لمواجهة تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد والأنشطة التجارية بدول المجلس.

ترأس الجلسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في إطار رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور التي تصب في رفع مستوى التنسيق الخليجي فيما يخص التدابير الاحترازية؛ لمواجهة وباء فيروس «كورونا» والحد من أثره في الاقتصاد والتجارة والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمته خلال الجلسة، إن إدارة حوار خليجي متواصل، وخلق آليات تنسيق سريعة وفاعلة بين دول المجلس في ضوء تداعيات تفشي فيروس «كورونا»؛ هي حاجة وضرورة ملحة، تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك، وضمان أعلى درجات التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس في هذه المرحلة، ولا سيما فيما يخص توفير احتياجات دول المجلس من السلع الغذائية والطبية والأساسية.

وأشار إلى أهمية استمرار التعاون بين الدول الأعضاء في مجال المخزون الاستراتيجي الغذائي؛ باعتباره أحد المقومات الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي.

واشتملت أجندة الاجتماع على مناقشة مقترحات إضافية؛ لتسهيل حركة انسياب السلع بين دول المجلس؛ من أبرزها: توحيد الإجراءات والاشتراطات الخاصة بعبور الشاحنات؛ وتسهيل دخول شاحنات المواد الغذائية؛ وتقليص فترة عبور شاحنات بضائع الترانزيت؛ والسماح بمرور السائقين الذين يحملون شهادات خلو من المرض صالحة لمدة أسبوعين.

كما استعرض الاجتماع جهود بعض دول المجلس؛ للتصدي لتداعيات الوباء، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة بدول المجلس يجتمع دورياً؛ لرصد المستجدات المرتبطة بانسيابية السلع وتذليل المعوقات والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة؛ لتسهيل حركة التجارة البينية.

إلى ذلك، ناقش الاجتماع الورقة المقدمة من دولة الكويت حول تطوير شبكة أمن غذائي متكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد قانون للخزن الغذائي الخليجي.