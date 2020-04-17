روسيا تشارك في أربع تجارب دولية واعدة لعلاج «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصحة الروسي، إن روسيا مستعدة للمشاركة في التجارب الإكلينيكية الدولية لمنظمة الصحة العالمية على العلاجات الأربعة الواعدة. وقال وزير الصحة في البلاد ميخائيل موراشكو إن روسيا مستعدة للانضمام إلى التجارب السريرية لمنظمة الصحة العالمية بشأن العلاجات التاجية الأربعة الواعدة. ونقلت الخدمة الصحفية بالوزارة عن موراشكو قوله «نحن على استعداد للمشاركة فى تجربة التعضيد السريرية العشوائية متعددة المراكز الدولية لمنظمة الصحة العالمية».

جاء ذلك فيما أعلنت نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، عن تعافي 189 مصاباً، خلال ال24 ساعة الأخيرة، بعد خضوعهم للعلاج من الإصابة في موسكو.

ووفقاً لها، لتأكيد عدم وجود إصابة لدى الشخص، يجري الأطباء دراسات خاصة بعد العلاج. في موسكو، يخضع المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي، للعلاج إما في المستشفيات أو في المنزل، استناداً إلى حالتهم.

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من جانبه، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بأن «إيجاد لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها»، معرباً عن أمله في أن يتوافر هذا اللقاح قبل نهاية العام الحالي. وأوضح جوتيريس الأربعاء خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو شاركت فيه حوالي خمسين دولة إفريقية أعضاء في المنظمة أن لقاحاً كهذا «سينقذ ملايين الأرواح ومليارات لا تحصى من الدولارات». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تسريع تطوير اللقاح وإتاحته للجميع. وشدد على أنه ينبغي أن يكون «عالمياً ويسمح بالسيطرة على الجائحة». وأضاف «نحتاج إلى جهود طموحة لضمان نهج منسق ومتكامل من أجل اعتماد السرعة القصوى وإتاحة هذا اللقاح للجميع بحلول نهاية العام 2020».

وفي أستراليا أكد باحثون، أنهم يتوقعون البدء في غضون أسابيع في فحص الصرف الصحي قبل معالجته لرصد انتشار فيروس كورونا وذلك للمساعدة في تحديد المناطق المهددة بعد نجاح تجربة محلية. وأجرت هيئة العلوم الوطنية الأسترالية وجامعة كوينزلاند التجربة في الولاية تطوير نظام مراقبة قال باحثون إنه سيساعد المسؤولين عندما يبدأون في تخفيف القيود على حركة السكان.

ويستخدم المشروع الجديد نظاما قائما تراقب من خلاله أجهزة مكافحة الجريمة مياه الصرف ويغطي نحو 57 بالمئة من السكان لرصد وجود المخدرات في المدن الأسترالية. وفي التجربة التي أجريت في كوينزلاند نجح العلماء في رصد جزء جيني من فيروس كورونا المستجد في مياه صرف من محطتين لمعالجة مياه الصرف. وقالت هيئة العلوم الوطنية إنه عن طريق الاستخدام على نطاق أوسع سيكون من الممكن تحديد العدد التقريبي للأشخاص المصابين في منطقة جغرافية بدون فحص كل شخص على حدة. ويجري فحص الآلاف من الأستراليين يومياً.

وقال بول برتش مدير علوم الأرض والمياه في الهيئة إن البيانات الصينية كشفت أنه من الممكن رصد الفيروس في البراز وهو أسلوب أسرع كثيرا من الرصد عبر الاختبارات التقليدية.