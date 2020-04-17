بيسلي ودرويش يشاركان في «عصر التباعد الجسدي» غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن تقديم حلقة نقاش تفاعلية للتبادل الثقافي بعنوان: «إعادة تخيل المجتمع: التعاون عبر الثقافات في عصر التباعد الجسدي» في الثامنة من مساء غد. ويقام الحدث بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أبوظبي بمشاركة اثنين من أشهر الموسيقيين العالميين لمناقشة كيفية رسم تصورات جديدة للمجتمعات من خلال استخدام التكنولوجيا في ظل استمرار إجراءات التباعد الجسدي بين الأفراد في جميع أنحاء دول العالم.

يشارك في حلقة النقاش كل من جون بيسلي عازف البيانو الأمريكي المشهور بمقطوعاته العصرية التي عززت مفهوم الجاز الكلاسيكي والمرشحة لجوائز جرامي، وإيهاب درويش الملحن الإماراتي المعروف بإبداعاته الكلاسيكية، ويديرها بيل براجين المدير الفني التنفيذي في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي. وتشهد الحلقة العرض الأول المباشر للتعاون الموسيقي الجديد بين بيسلي ودرويش. ويتمكن جميع أفراد المجتمع من المشاركة في الجلسة والتفاعل مع الموسيقيين العالميين عبر البث المباشر من خلال موقع فيسبوك.

قال بيل براجين: قدمت فرقة مونكيسترا الرباعية بقيادة جون بيسلي في مارس الماضي حفلاً موسيقياً لعشاق الموسيقى في مركز الفنون بالجامعة وكانت آخر الحفلات التي استضافها المركز ضمن سلسلة الفعاليات التي استقطبت حضوراً جماهيرياً قبل أن يصبح مفهوم التباعد الجسدي أمراً واقعاً. والتقى بيسلي مع عازف البيانو والملحن الإماراتي الموهوب إيهاب درويش على هامش زيارته الأولى للإمارات، ونحن سعداء بتجديد هذا اللقاء.

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من ناحية أخرى، أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي، إتاحة فرصة مشاهدة قائمة قصيرة تضم خمساً من ندواته الحوارية السابقة عبر الإنترنت، وذلك في إطار جهود المعهد الرامية إلى دعم حملة #خلك_في_البيت والالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتتنوع الندوات الحوارية التي سيتم بثها عبر قناة المعهد على «يوتيوب» بين غموض الفكاهة في السياسة المصرية، وتطور الصيد بالصقور والاكتشافات الفلكية.

وتضم قائمة المتحدثين أسماء بارزة منها، وولي سوينكا الكاتب الحائز جائزة نوبل في الأدب، وجيسيكا واينجار، أستاذة في الأنثروبولوجيا بجامعة نورث وسترن، ومحمد الكمدة، مؤسس الكمدة للصقور.

ويمكن للجمهور متابعة ندوات «حوار مع وولي سوينكا»، و«السياسة المبهمة للفكاهة في مصر»، و«الصفقة الخضراء الجديدة وظلال القرن العشرين على أزمة المناخ»، و«تطور ممارسة الصقارة الخليجية»، و«رحلة تاريخية نحو المجهول لاستكشاف الكون».