«الأرصاد»: الطقس صحو إلى غائم جزئياً حتى الاثنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبد الرحمن سعيد

نفذ المركز الوطني للأرصاد 26 رحلة جوية لعمليات تلقيح السحب المعروفة باسم «الاستمطار» خلال 5 أيام، منذ الأحد الماضي، وحتى أمس الخميس، بمعدل ساعتين، إلى ثلاث ساعات لكل طلعة، لتحفيز السحب على سقوط كميات وفيرة من الأمطار.



وأوضح المركز ل«الخليج» أن أعلى كمية أمطار سجلت خلال المدة نفسها، كانت في قرنين بمعدل 36.8 ملم، تليها جزيرة ديينة 35.8 ملم، وبراكة 29.2 ملم، والطوي 28.3 ملم، وجزيرة داس 27.6 ملم.

وشهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس الخميس، هطول أمطار الخير، خفيفة إلى متوسطة الشدة، ورياح نشطة وصلت سرعتها إلى 50 كم/‏‏س، مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على اليابسة، نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن طقس اليوم الجمعة، سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة ليلاً، وصباح غد السبت، على بعض المناطق الشمالية، مع احتمال تشكل الضباب، والرياح شمالية شرقية، إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/‏‏س.