الأسرى يبدأون الإضراب و«الجامعة» تحمل الاحتلال المسؤولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، منذ بداية انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطلع شهر مارس/‏‏‏آذار الماضي، 357 فلسطينياً بينهم 48 طفلاً، وأربع نساء، فيما اعتقلت منذ مطلع العام الحالي أكثر من 1300 فلسطيني، في وقت شرع 18 أسيراً فلسطينياً في سجن «جلبوع»، بالإضراب المفتوح عن الطعام، بالتزامن مع الذكرى السنوية ل«يوم الأسير الفلسطيني» الذي يصادف، اليوم الجمعة؛ احتجاجاً على تشديد مصلحة سجون الاحتلال، التضييق على الحركة الوطنية الأسيرة في ظل المخاوف من انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد داخل السجون والمعتقلات، في حين طالبت الجامعة العربية، المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وحمّلت سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياتهم.

وأوضحت مؤسسات الأسرى: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حريات»، في ورقة حقائق، أمس الخميس؛ بمناسبة «يوم الأسير»، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 1300 مواطن، منهم 210 أطفال، و31 امراة، إضافة إلى صدور 295 أمر اعتقال إداري بحق أسرى. وطالبت مؤسسات الأسرى، بالتدخل والضغط على الاحتلال؛ لإطلاق سراح الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال، أسوة بدول العالم الأخرى، لا سيما الأسرى المرضى وكبار السن، والأسيرات، والأطفال، والإداريين، كضرورة ملحة؛ لإنقاذ حياتهم. وشارك العشرات من الفلسطينيين، أمس، في وقفة دعم للأسرى، أمام مقر الصليب الأحمر، بنابلس؛ بمناسبة «يوم الأسير» الفلسطيني، ورفع المشاركون صوراً للأسرى المرضى، ولافتات تطالب بالتحرك الفوري للإفراج عنهم.

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وفي هذا الصدد، ذكرت هيئة البث «الإسرائيلية» (كان) أن الأسرى في سجن جلبوع سلموا إدارة السجن رسالة بينوا من خلالها الأسباب التي دفعتهم للإضراب، وشرحوا مطالبهم. ولم تأتِ القناة «الإسرائيلية» على ذكر قائمة طلبات الأسرى، واكتفت بالإشارة إلى استيائهم من تقليص عدد الأصناف التي يسمح لهم باقتنائها من الكنتينا (مقصف السجن).

من جهة أخرى، طالبت الجامعة العربية، المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال «الإسرائيلي»، وضرورة توفير الحماية اللازمة والضرورية لهم في هذه الظروف الصعبة، والعمل على إطلاق سراحهم، خاصة الذين يعانون الأمراض المختلفة والمزمنة التي تضعف المناعة في الوقت الذي يزداد فيه فيروس «كورونا» انتشاراً وتهديداً لشعوب الإنسانية. وحمّلت الجامعة، في بيان أصدرته، أمس الخميس، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى.