ندوات حوارية لـ «معهد جامعة نيويورك» عبر «يوتيوب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي، عن إتاحته فرصة المشاهدة لقائمة قصيرة تضم خمساً من ندواته الحوارية السابقة عبر الإنترنت، وذلك في إطار جهود المعهد الرامية إلى دعم حملة #خلك_في_البيت والالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتتنوع الندوات الحوارية التي سيتم بثها عبر قناة معهد جامعة نيويورك أبوظبي على موقع «يوتيوب» بين غموض الفكاهة في السياسة المصرية وتطور الصيد بالصقور والاكتشافات الفلكية.

Advertisements

وتضم قائمة المتحدثين أسماء بارزة منها، وولي سوينكا الكاتب الحائز جائزة نوبل في الأدب، وجيسيكا واينغار، أستاذة في الأنثروبولوجيا، جامعة نورث وسترن، ومحمد الكمدة، مؤسس الكمدة للصقور.

ويمكن للجمهور متابعة الندوات التالية من خلال صفحة معهد جامعة نيويورك أبوظبي على موقع «يوتيوب»:

وُلد الكاتب والشاعر والناشط السياسي النيجيري عام 1934، ويعد من بين أعظم كتاب إفريقيا المعاصرين، إضافة إلى كونه عالماً وفناناً عالمياً. ونشر سوينكا أكثر من 90 عملاً، إضافة إلى نشاطاته في المنظمات الدولية والفنية ومنظمات حقوق الإنسان. ويركز سوينكا في هذه الندوة على الثقافة والتقاليد والإبداع والسلطة، إضافة إلى النشاطية والعملية الفنية. وتناقش الندوة التي تديرها تيشاني دوشي الأستاذة المشاركة في جامعة نيويورك أبوظبي، رؤية الكاتب للأدب والتقاليد، ومواطن الإبداع والقوة في كتاباته، إضافة إلى النشاطية وطريقة سير العملية الفنية، ويطرح كذلك أفكاره حول «عصر النهضة في المرة القادمة، إفريقيا عند مفترق طرق» لاستكشاف المواضيع المتعلقة بالأثر الذي أحدثه العالم في إفريقيا وأثر إفريقيا في العالم.