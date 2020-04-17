بغداد تستدعي سفير تركيا احتجاجاً على «انتهاك» أجواء العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

وجه وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، أمس الخميس، باستدعاء السفير التركي لدى بغداد، على خلفية استهداف طائرة تركية لمخيم قرب مدينة مخمور شمالي العراق، فيما اعتبرت قيادة العمليات المشتركة، خرق طائرات تركية للأجواء العراقية «انتهاكاً صارخاً» لسيادة البلاد وتصرفاً استفزازياً، مؤكدةً وجوب عدم تكرار ذلك، في حين بدأت قوات عراقية مشتركة عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم «داعش» في صحراء الأنبار.

وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان، إن «وزارة الخارجية تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات». وأوضح المتحدث: إن وزير الخارجية وجه باستدعاء السفير التركي في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج. وكانت قيادة الدفاع الجوي في العراق أعلنت، أول أمس الأربعاء، أن طائرة تركية مُسيّرة، خرقت الأجواء العراقية، وقصفت مخيماً قرب مدينة مخمور شمالي العراق.

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ومن جانبها، قالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، «نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل صباح الأربعاء، واستهدف مخيماً للاجئين قرب مخمور». وأضافت القيادة: إن «هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقات الدولية، ويعد انتهاكاً صارخا للسيادة العراقية». وتابعت: إنه «يجب إيقاف هذه الانتهاكات، احتراماً والتزاماً بالمصالح المشتركة بين البلدين، وندعو إلى عدم تكرارها، وأن العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة».

ومن جانبه، أكد النائب عن ائتلاف «النصر»، عدنان الزرفي، رفضه للسياسات الإقليمية التي تستهدف سيادة العراق. وقال الزرفي في تغريدة له على موقع «تويتر»، «الاستمرار في قصف المناطق الشمالية من وطننا الحبيب من قبل الجانب التركي وعدم مُعالجة أسباب انتهاك سيادة العراق الداخلية والخارجية؛ يعد مؤشراً خطراً يهدد وحدة العراق وسلامة أراضيه».

وفي شأن آخر نفذت قوة من اللواء 27 ب«الحشد الشعبي» والجيش العراقي، أمس الخميس، عملية أمنية في صحراء الأنبار؛ للبحث عن خلايا «داعش». وقال «الحشد» في بيان: إن «قوة مشتركة من اللواء 27 للمهمات الخاصة والجيش نفذت، فجر أمس الخميس، عملية أمنية في صحراء الأنبار؛ للبحث عن فلول «داعش» والقضاء عليها». وأضاف: إن «العملية انطلقت بغطاء جوي من الطيران العراقي».