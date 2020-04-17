مصر تعلن عن كشف أثري «أون لاين» غداً

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بمصر، أنه سيعلن غداً، لأول مرة «أون لاين»، عن كشف أثري جديد، ونشر مجموعة صور له مع عمال الحفريات في منطقة سقارة الأثرية، عبر حسابه في «إنستجرام».

علق العناني على الصور: «أعمال الحفريات مستمرة، والعمال يحافظون على المسافات الآمنة فيما بينهم، احتفالاً بيوم التراث العالمي، نعلن، لأول مرة عبر الإنترنت عن كشف أثري جديد، استمتعوا بالكشف الجديد من منزلكم.. خليك_في_البيت».

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من ناحية أخرى، قاربت مصر على الانتهاء من الاستعدادات للافتتاح النهائي للمتحف القومي للحضارة المصرية، في منطقة عين الصيرة بالقاهرة، وتفقد الدكتور خالد العناني المتحف، أمس الخميس، للوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروع، وخطة العمل به خلال الفترة. شملت الجولة البهو ومنطقة الاستقبال والقاعة الرئيسية وقاعة المومياوات وبانوراما المتحف على بحيرة عين الصيرة، والتجهيزات الخاصة باللوحات الإرشادية، التي توضح الجدول الزمني للحقب التاريخية المختلفة منذ فترة ما قبل التاريخ وحتى العصر المعاصر، كما شملت الخريطة التي توضح جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في جمهورية مصر العربية، باللغتين العربية والإنجليزية ليتم عرضها ضمن سياق العرض المتحفي.

يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلاً عن إبراز جوانب التراث المصري المادي والمعنوي من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية في الحضارة المصرية.