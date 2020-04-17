بريطاني في عمر الـ 99 عاماً يجمع 15 مليون دولار لقطاع الصحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل البريطاني توم مور (99 عاماً)، وهو من قدامى المحاربين، السير حول حديقته 100 مرة أمس الخميس ليجمع أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني (15 مليون دولار) لقطاع الصحة، في محاولة لإدخال البهجة إلى قلوب السكان في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال مور، وهو يرتدي سترة علق عليها ميداليات وأوسمة الحرب بعد أن أكمل جولته: «لكل الناس الذين يجدون صعوبة في الوقت الراهن: الشمس ستسطع من جديد والغيوم ستنقشع».

ووضع مور، الكابتن المتقاعد، الذي يستعين بمشاية للسير منذ تعرض لكسر في الفخذ، هدفاً بالمشي لمسافة 25 متراً حول حديقته 100 مرة قبل عيد ميلاده المئة في 30 أبريل/نيسان.

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وأكمل المسيرة الخميس، وسط إشادة من جميع أنحاء البلاد؛ بل إن جنوداً في الفوج الذي حل محل الفوج الذي كان يخدم فيه وجهوا له تحية رسمية. ونشأ مور في يوركشاير شمالي إنجلترا، وخدم في الهند وبورما وسومطرة خلال الحرب العالمية الثانية. وقال مور: «عليكم أن تتذكروا أننا سنتجاوز الأمر في النهاية، سيكون كل شيء على ما يرام.. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، وفي نهاية المطاف سنكون جميعاً بخير مرة أخرى».

وفي الولايات المتحدة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لممرض وزوجته يعملان في أحد المستشفيات، وهما «يتعانقان بأعينهم»، بحسب وصف الناشطين، وذلك بسبب الملابس الواقية وإجراءات السلامة المتبعة لمنع انتقال العدوى بين الطواقم الطبية. و«نظرة العشاق» كما أصبحت تُعرف، التقطها زميل آخر يعمل مع الزوجين في القسم، وتحولت إلى صورة ملهمة للناس في جميع أنحاء العالم. الممرض هو بن كابر وزوجته ميندي بروك، وهما يعملان في مستشفى تامبا العام في فلوريدا. ووصف كابر الصورة بأنها «رمز للأمل والحب»، وقال: «يتحدث الجميع عنها ويصفونها بأنها تضرب على الوتر الحساس؛ لأننا جميعاً نمر بوقت عصيب وبحاجة إلى الأمل والحب». وأضافت زوجته بروك (38 عاماً): «المهم هو أن نعمل معاً وندعم بعضنا دائماً، ليس أنا وبن فقط، ولكن كل الجنس البشري».