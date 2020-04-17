وزارة الخارجية تطلق «الماراثون الثقافي» عبر الإنترنت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، صباح أمس الخميس، في المعرض الوطني بسنغافورة، بتنظيم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ندوة «الماراثون الثقافي» على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال هذه الندوة التي أشرف عليها المكتب الثقافي بالوزارة، قام سفراء الإمارات العربية المتحدة في أمريكا، وكندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وميلانو، ومدريد، والهند، وسنغافورة، والصين، وأستراليا، بتنظيم وإدارة ندوات مباشرة عبر الإنترنت استمرّت على مدار 24 ساعة، استضافوا خلالها مناقشات مع مديري المتاحف والفنانين وأخصائيي التصميم والمؤسسات الثقافية، حول تأثير جائحة «كوفيد-19»، مع استعراض الحلول والرؤى المستقبلية التي يمكن للعالم من خلالها العودة من جديد، والتخلّص من آثار الأزمة.

ووجّه زكي نسيبة وزير دولة، عبر هذه الندوة رسالة عالمية تدعو إلى الوحدة والتضامن استجابة لهذا الوقت الصعب الذي تواجهه جميع شعوب العالم. وقال: «تشكل الأزمة الصحية العالمية الحالية، الوقت المناسب للدعوة إلى توحيد جهودنا. ويسعدنا أن تشهد هذه المبادرة الثقافية المُتميّزة مع أسماء لامعة في عالم الفنون والثقافة حول العالم، نجاحاً كبيراً».