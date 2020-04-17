رسالة من تحت الماء العربي

استمع

هل يعقل هذا؟ تردد القلم كثيراً قبل طرح الموضوع، وفي يوم الجمعة بالذات. لكن، أعطنا يوماً أو شهراً أو سنة أو عقداً، لم يسمع العرب فيه عبارة «موش وقته». من باب المجاملة، دعنا ندخل المسألة بقفازات.

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الحديث عن الماء مناسب يوم الجمعة، فقد ورد ذكره في القرآن الكريم سبع عشرة مرّة «الماء»، وعشرين مرة من دون أل التعريف، وجاء مرة واحدة: ماءها، ماءك، ماؤكم، ماؤها. هل نسينا أو أخطأنا؟ تكفي آية واحدة ليؤسس العالمان العربي والإسلامي ألف مركز بحث علمي لدراسة الماء فقط: «وجعلنا من الماء كل شيء حي» (الأنبياء 30). حين يذكر الناس الماء يتذكرون القول المأثور: «النظافة من الإيمان». العلاقة عضوية بين الإيمان والصلاة، وبين الصلاة والوضوء خمس مرات يومياً، مع «وثيابك فطهر» (المدثر 4).

وكالة الأنباء الفرنسية، أرادت تكديرنا، قالت: «إن 74 مليون عربي معرضون لوباء كورونا». اسألوها لماذا؟ السبب هو «الافتقار إلى مرافق غسل الأيدي». قال القلم: لا عليك فالله رحيم بالعباد، فمنذ زمن بعيد أثبتت المقادير صدق قول المتنبي: «ما لجرح بميت إيلام». لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا) زادت الطين بلة بالتفاصيل: ما يزيد الوضع سوءاً عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب إلى المنازل في عشرة بلدان عربية من اثنين وعشرين.

الصبر على المكاره واجب لدى العقل العربي، لهذا هو لا يعالجها ولا يتعب نفسه بالبحث عن حلول. المنظمة المذكورة تتحدث عن أوضاع عربية تبدو كأنها خيال علمي: شددت على ضرورة حصول الجميع في كل مكان على خدمات المياه والصرف الصحي. جنابك محق إذا شككت في أن العالم العربي يدرك هول الإهانة عند حديث الإعلام العالمي والمنظمات الدولية عن انعدام الماء النقي والصرف الصحي في نصف الدول العربية. في غزة مثلا تحصل أسرة واحدة فقط من عشر أسر على المياه النظيفة. جلمود الصخر على الدماغ: 87 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون إلى مياه الشرب في أماكن إقامتهم. اسألوا التنمية العربية: هل يجوز الوضوء بالماء الملوث؟ وماذا عن شربه للضرورة؟

لزوم ما يلزم: النتيجة العلمية: اللعنة على المليارات التي تنفقها الدول المتقدمة في البحث عن الماء في كواكب تفصل الأرض عنها ملايين السنين الضوئية.

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