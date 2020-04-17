الثقة بالمنتج الإماراتي

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طالما أنك تعيش في دولة الإمارات، هذه الدولة النموذج الوحدوي العربي المميز والفريد والمستدام أبد الدهر بإذن الله؛ فإنك ستكون دائماً على ثقة بالمنتج الإماراتي، بكل ما ينتج عن هذه الدولة من أقوال وأفعال، فإن قالوا فهم أهل صدق ووفاء بالعهد، وإن فعلوا أغدقوا في فعلهم من كرمهم، وحرصهم على كرامة الإنسان وسعادته؛ لأنهم قيادة وشعباً تربوا في مدرسة زعيم العرب وحكيمهم، مؤسس الدولة وباني اتحادها، فقيد الأمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

المرء الذي شاهد الدموع تترقرق في عيني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو يتحدث أنه لم يكن يعلم بوجود أسرة إماراتية تسكن بالإيجار، وشاهد الدموع نفسها تذرف من عيني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عندما سمع جموع الوافدين وهم يرددون السلام الوطني الإماراتي بحب واعتزاز، خلال فترة برنامج التعقيم الوطني؛ لمكافحة «كورونا»، يدرك كم هي عظيمة هذه الإمارات، الدولة الفريدة في كل تفاصيلها.

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أحد هذه التفاصيل التي لا تُحصى، ماتحدث عنه حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، بالسماح لطلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري، بتطبيق نظام «التعلم عن بُعد» خلال الفصل الدراسي الثالث، أينما كانوا ولو خارج الدولة، شريطة التنسيق مع إدارات المدارس في الإمارات، واتباع جميع الإجراءات والضوابط المعمول بها.

والتعليم الافتراضي أو «التعليم عن بُعد»، يعد مرحلة جديدة تخطط لها القيادة التربوية منذ زمن، ضمن استراتيجية تطوير التعليم التي تبنتها قيادة البلاد بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله؛ لمواكبة الركب العالمي في الحداثة والتطوير، وبناء الإنسان الجديد، القادر على قيادة مسيرة البناء والتنمية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي بكفاءة واقتدار.

ولدفع مسيرة التعليم، وبناء الأجيال المؤهلة إلى الأمام بلا توقف؛ يجب أن تتضافر الجهود بقدر تقديرنا لحجم التحديات في المرحلة الراهنة ومستقبلاً، وتتعاون كل القوى المعززة للمسيرة التربوية التعليمية في البلاد، وفي مقدمتها أولياء الأمور والأسر التربوية التعليمية والمؤسسات الاقتصادية الداعمة، والطلاب أنفسهم، ليكونوا جميعاً عوناً للدولة والحكومة الرشيدة.

تجربة «التعليم عن بُعد» نجحت حتى الآن في مواجهة أشرس عدو للبشرية؛ ذلك الفيروس المرعب والقاتل الخفي، الذي أوقف العالم كله ولم يقعده بعد، إلا أن الإنسان لا بد أن ينتصر، وسلاحنا الماضي الفعّال الآن، هو ألا نتركه يتمكن منا؛ من خلال التزامنا بالبقاء في بيوتنا، نمارس حياتنا باطمئنان وحرية ملتزمة، والفرق هو حجم المساحة المؤقت فقط.

ويوم الانتصار على «كورونا» سنعلم كم كان صبرنا على ضيق الحركة المؤقت، والتزامنا بقواعد النظافة والتغذية الصارمة، مفتاح القضاء عليه بإذن الله.

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