ترامب يصنع النهاية

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خبران متناقضان. الأول هو قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف تمويل الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية، وبلغة الأرقام فإن هذا القرار يعني حرمان هذه المنظمة مما بين 400 إلى 500 مليون دولار في أسوأ توقيت يمكن تخيّله، حيث هي في أمسّ الحاجة لتمويل أنشطتها الملحة في مواجهة جائحة «كوفيد - 19».

ذريعة ترامب لاتخاذ هذه الخطوة هي أن منظمة الصحة العالمية لم تقم بعملها على الوجه المطلوب، منذ أن بدأ تفشي الفيروس في الصين، لكن تقريراً موثوقاً يقول إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أبلغت ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، عن وجود مخاطر محدقة من تفشٍ وشيك لفيروس قاتل، لكن الرئيس استخفّ بهذا التحذير، ولم يأخذه مأخذ الجد، وبدا لأسابيع ساخراً أو شامتاً من الصين ل «فشلها» في محاصرة الفيروس.

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سؤال محير يخطر على البال هنا: ألم يقل أحد من مستشاري الرئيس ترامب له إن خطوة مثل وقف دعم منظمة الصحة العالمية في هذا الظرف العصيب، خطوة أخرى، خطيرة، في اتجاه إضعاف نفوذ وتأثير بلاده عالمياً وإظهارها بمظهر البلد الأناني، غير المسؤول، أمام العالم الذي يتباهى بأنه القوة الأكبر والأقوى فيه، فإذا به بلد يفقد شيئاً فشيئاً المصداقية والمهابة؟

محللون كُثر مختصون في الشؤون الأمريكية، استمعنا إليهم على الفضائيات أو قرأنا تقاريرهم، يذهبون إلى القول إن ترامب يحاول بقرارات من نوع تعليق الدعم لمنظمة الصحة العالمية، إلقاء اللوم في سوء إدارة ملف مواجهة الجائحة، أمريكياً، على جهات خارجية، تارة على الصين، وأخرى على المنظمة الدولية المعنية بالشأن الصحي، في مواجهة حملة انتقادات داخلية متزايدة لأداء إدارته، وهو أداء أدخله في تناقضات حادة مع حكام ولايات كبيرة ومهمة، بينها نيويورك.

يأخذنا هذا إلى الخبر الثاني، وهو ليس آتياً من الصين غريمة الولايات المتحدة، وبينهما «حرب باردة» محتدمة، إنما من بلد أوروبي، حليف لواشنطن في عدة أوجه، نقصد به فرنسا، لنرى الرئيس إيمانويل ماكرون يدعو إلى تعليق ديون الدول الإفريقية، كإجراء ضروري لمساعدة القارة على تجاوز تبعات الجائحة، بانتظار إلغاء هذه الديون بالكامل، أخذاً بعين الاعتبار هشاشة الأنظمة الصحية للدول الأكثر فقراً في العالم.

سبق للرئيس ترامب أن سحب بلاده من اتفاقية المناخ العالمي لحماية البيئة عبر الكوكب، ومن منظمة «اليونيسكو» وأوقف الدعم لوكالة «الأونروا» لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وسوى ذلك من اتفاقيات دولية، وهو بذلك لا يفعل سوى التعجيل بأفول الدور القيادي للولايات المتحدة عالمياً.

madanbahra[email protected]