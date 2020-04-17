ساعة ذكية تتنبأ بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ابتكر علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية، بالتعاون مع شركة فيتبيت للتكنولوجيا التابعة لمجموعة «جوجل»، ساعة ذكية، تتنبأ بإصابة المستخدم بفيروس «كورونا» المستجد قبل أن تظهر عليه أعراض جسدية. وتقيس الساعة عن طريق خوارزمية، العناصر الحيوية لمرتديها، مثل معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة، إضافة إلى كشف قدرة الجسم على مقاومة العدوى، لتتبّع انتشار العدوى في المجتمع. وقال البروفيسور مايكل سنايدر أستاذ ورئيس علم الوراثة في كلية الطب بالجامعة: «تجري الساعة الذكية 250 ألف عملية قياس على مدار اليوم، ما يجعلها من أجهزة المراقبة القوية».

وأضاف سنايدر: إن الساعة الذكية تساعد مرتديها، ممن لا يمتلك مناعة قوية؛ عبر التذكير بضرورة الالتزام بالبيت.