شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة ذكية تتنبأ بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي
ابتكر علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية، بالتعاون مع شركة فيتبيت للتكنولوجيا التابعة لمجموعة «جوجل»، ساعة ذكية، تتنبأ بإصابة المستخدم بفيروس «كورونا» المستجد قبل أن تظهر عليه أعراض جسدية. وتقيس الساعة عن طريق خوارزمية، العناصر الحيوية لمرتديها، مثل معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة، إضافة إلى كشف قدرة الجسم على مقاومة العدوى، لتتبّع انتشار العدوى في المجتمع. وقال البروفيسور مايكل سنايدر أستاذ ورئيس علم الوراثة في كلية الطب بالجامعة: «تجري الساعة الذكية 250 ألف عملية قياس على مدار اليوم، ما يجعلها من أجهزة المراقبة القوية».
وأضاف سنايدر: إن الساعة الذكية تساعد مرتديها، ممن لا يمتلك مناعة قوية؛ عبر التذكير بضرورة الالتزام بالبيت.
كانت هذه تفاصيل خبر ساعة ذكية تتنبأ بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.