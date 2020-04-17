دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تكشف عن نسخة رخيصة من آيفون وهذه أهم مميزاتها

كشفت شركة آبل الأمريكية رسمياً عن هاتفها الاقتصادي الجديد iPhone SE، والذي يعد الجيل الثاني من الهاتف الذي أطلقته لأول مرة في عام 2016.

مواصفات النسخة الجديدة من iPhone SE

ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن الهاتف الجديد يأتي بشاشة من نوع Retina HD مقاسها 4.7 بوصة، ويضم كاميرا عريضة بدقة 12 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8، كما أنه يحتوي على خاصية Touch ID. © alqiyady آبل تكشف عن نسخة رخيصة من آيفون وهذه أهم مميزاتها

وقالت التقارير أنه تم تزويد هاتف iPhone SE الجديد بمعالج من نوع A13 Bionic، وهو نفس المعالج الموجود في سلسلة الهواتف الأعلى سعراً iPhone 11، وهو وفقاً لآبل يمنح بطارية الجهاز عمراً أطول.

مزايا هاتف iPhone SE الجديد من آبل

ودعمت آبل الهاتف الجديد بمعالج إشارة الصور والمحرك العصبي لـ A13 Bionic، والذي يمنح المستخدمين عدة ميزات موجودة في الهاتف الأعلى iPhone 11، مثل تأثيرات إضاءة البورتريه والتحكم في العمق وغيرهما.

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كما أشارت التقارير إلى أن الهاتف يمكن شحنه بواسطة أجهزة الشحن المعتمدة من Qi، كما أنه يدعم خاصية الشحن السريع، مما يمنحه مستخدميه القدرة على شحن 50% من طاقته خلال 30 دقيقة فقط.

وإلى جانب هذا، فإن النسخة الجديدة من هاتف iPhone SE تصدر في 3 أحجام ذاكرة مختلفة: 64 و128 و256 جيجابايت، بالإضافة إلى أن الجهاز يأتي بـ 3 ألوان مختلفة: الأحمر والأبيض والأسود.

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سعر هاتف iPhone SE الجديد

وأضافت التقارير أن هاتف iPhone SE الجديد الذي يبلغ سعره نحو 399 دولار، ستصدر منه نسخة خاصة تحتوي على بطاقتي SIM.المزيد:

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