شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودى: المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير المالية السعودي أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة نظرًا لقوة مركزها المالي واحتياطاتها الضخمة مع ديون منخفضة نسبياً.
وأضاف وزير المالية أن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع عن كثب ومستعدة لتقديم المزيد من الدعم إذا تطلب الأمر.
وأوضح أن أولويات السعودية توفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية وتقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة كورونا
وطالب وزير المالية يحث صندوق النقد الدولي على مواصلة التحلي بالمرونة في الاستجابة لاحتياجات الأعضاء نظرا لعدم اليقين المتزايد في مواجهة الجائحة
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