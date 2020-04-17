شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعلن مجموعة برامج للحماية الاجتماعية لمواجهة أضرار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، في تصريحات متلفزة وفق وكالة الأنباء السعودية " واس "، أن بلاده تدخل اليوم مرحلة جديدة تستمر بها كل إجراءات الوقاية ومنع الانتشار، داعيًا المواطنين الأردنيين إلى تقبل مرحلة عنوانها التأقلم والتكيف، إذ أن المؤشرات تشير إلى أنّ وباء كورونا لن يذهب ولن ينتهي بأيام وأسابيع وربما ليس بأشهر.



وأعلن رئيس الوزراء الأردني عن برنامج "تضامن 1" لدعم للمنشآت التي يتجاوز اشتراكها بالعمل 12 شهراً، حيث سيتم منح العاملين بدل تعطل عن العمل بمبالغ تتراوح بين 165 دينارًا إلى 500 دينار، و "تضامن 2" لغير المشتركين أو للاشتراكات أقل من سنة مبلغ 150 ديناراً بدل تعطل، مشيراً إلى أن هذه البرامج مجتمعة ستصل إلى 400 ألف أسرة أردنية بحاجة للمساعدة، ولافتاً إلى أن المنشآت المتوقفة عن العمل تستفيد بـ150 ديناراً شهرياً للعاملين، وتنطبق عليها تعليمات عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص وهي أكثر فئة تتأثر سلباً.



ولفت إلى أن صندوق همة وطن يغطي الحاجات لطارئة لهذه الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة في حين أن المصادر والنفقات الأخرى يتم تغطيتها من الموازنة العامة للدولة.