رغم إخفاء أبل لها.. شركة صينية تكشف عن سعة بطارية آيفون SE الفعلية‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

دائما ما ترفض شركة "آبل" الأمريكية الإفصاح عن سعة ذاكرة الوصول العشوائي لهواتفها وسعة البطارية أيضا، لذا لم يكن هاتف آيفون iPhone SE الجديد استثناءً من ذلك.



لكن موقع China Telecom كشف المزيد عن أحدث هواتف آبل وأرخصها، الذي يحتوي على بطارية 1.821 أمبير في الساعة، و ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 3 غيغابايت.

Advertisements

ومن المحتمل أن تكون هذه الأرقام صحيحة، وتُشير شركة "آبل" نفسها إلى أن بطارية iPhone SE تدوم تقريبا مثل بطارية آيفون 8 الذي يحتوي على بطارية 1821 أمبيرا في الساعة.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي، يحتوي أيفون 11 على 4 غيغابايت ويمتلك هاتف iPhone XR 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويحتوي جهاز آيفون SE على معالج أكثر قوة من جهاز آيفون XR، ومنطقيا فإن "آبل" لن تجعل هاتفها SE بنفس قوة iPhone 11 الأكثر تكلفة بكثير، إلا أن كلا الهاتفين يشتركان في نفس شريحة A13 Bionic ونفس قدرات تخزين الذاكرة.

وعادة ما تعمل هواتف "آبل" بشكل جيد مع كميات منخفضة من ذاكرة الوصول العشوائي مقارنة بهواتف أندرويد ذات الأسعار المماثلة)، إلا أنه من المرجح أن يعطي جهاز iPhone SE أداء قويا، على الرغم من سعره المنخفض.