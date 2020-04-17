شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1524 حالة. و نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية قوله في مؤتمر صحفي إن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 225 حالة .. فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة ثلاثا .

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