دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي يكشف عن تصميم الكاميرة في نموذج هاتف Nokia 7.3 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة HMD إعلان تشويقي جديد تكشف من خلاله عن التصميم المتوقع لكاميرة هاتف Nokia 7.3 في نموذج جديد من الشركة، حيث تتميز كاميرة Nokia 7.3 التي تظهر في الإعلان التشويقي بتصميم دائري بإعدادات رباعية للكاميرة.

قدمت شركة HMD خلال الفترة الماضية أكثر من نموذج لهاتف Nokia 7.3 المرتقب، وفي تفاصيل جديدة حول الهاتف، أشير إلى أن Nokia 7.3 يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع تحسينات في جودة التصوير، وأيضاً تحسينات في نمط التصوير الليلي.

وفي أحد النماذج التي كشف عنها في إعلان تشويقي من الشركة، أشير إلى أن هاتف سيأتي بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع توقعات بإمكانية دعم الهاتف أيضاً بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، على أن تدعم عدسات ZEISS المستشعر الرئيسي في النهاية.

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كما يأتي هاتف Nokia 7.3 بمستشعر بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر أخر لعمق التصوير، كما تضيف شركة HMD مستشعر macro لإعدادات الكاميرة هذا العام، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بترقية في مستشعر الكاميرة الأمامية الذي يأتي بدقة 24 أو 32 ميجا بيكسل.

وتشير التسريبات إلى أن أحد نماذج Nokia 7.3 سيدعم الإتصال بشبكات 5G مع رقاقة معالج Snapdragon 765، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال شهر أغسطس إلى شهر سبتمبر، على أن يتم الكشف خلال الحدث عن هاتف Nokia 9.3 وهو أيضاً أحد إصدارات 5G الذي يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يدعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي يكشف عن تصميم الكاميرة في نموذج هاتف Nokia 7.3 ظهر على التقنية بلا حدود.