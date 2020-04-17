اخبار الخليج

مسن 74 عاماً ينتصر على فيروس كورونا بالمغرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مسن 74 عاماً ينتصر على فيروس بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أعلنت مديرية الصحة بمدينة كلميم المغربية، تماثل الحالة الوحيدة المصابة بفيروس "كورونا" على مستوى المدينة للشفاء، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية سلبيتها وَفقا للإجراءات المعمول بها حيث يبلغ من العمر 74 عاما، كان تحت الرعاية الطبية بمصلحة العزل الصحي بالمركز الاستشفائي بكلميم منذ يوم 17 مارس الماضي، بعدما أكدت تحاليل مخبرية أجريت بمعهد باستور إصابته بمرض "كوفيد-19".

 

وبحسب وكالة "أ ش أ"، دعت المديرية، كافة المواطنين بالمدينة إلى الامتثال التام في الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي "كورونا"، عبر الالتزام بالحجر الصحي وقواعد النظافة والتعقيم، ووضع الكمامات في حالة الخروج للضرورة الملحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسن 74 عاماً ينتصر على فيروس كورونا بالمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا