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وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا، مساء الخميس ليرتفع عدد الوفيات في السودان إلى 6 حالات.

 

وبحسب وكالة "أ ش أ"، قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم - في تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) - إن المتوفى عمره 65 عاما، وهو من سكان ولاية الخرطوم.

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وسجل السودان 32 اصابة بفيروس كورونا، بينها 6 وفيات و3 حالات تماثلت للشفاء، ومن المقرر أن يُفرض اعتبارا من بعد غد إغلاق كامل لولاية الخرطوم، لمدة 3 أسابيع.

 

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