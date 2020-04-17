شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا فى السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا، مساء الخميس ليرتفع عدد الوفيات في السودان إلى 6 حالات.
وبحسب وكالة "أ ش أ"، قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم - في تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) - إن المتوفى عمره 65 عاما، وهو من سكان ولاية الخرطوم.
وسجل السودان 32 اصابة بفيروس كورونا، بينها 6 وفيات و3 حالات تماثلت للشفاء، ومن المقرر أن يُفرض اعتبارا من بعد غد إغلاق كامل لولاية الخرطوم، لمدة 3 أسابيع.
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