شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا، مساء الخميس ليرتفع عدد الوفيات في السودان إلى 6 حالات.

وبحسب وكالة "أ ش أ"، قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم - في تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) - إن المتوفى عمره 65 عاما، وهو من سكان ولاية الخرطوم.

Advertisements