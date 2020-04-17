لعمامرة يعلن سحب موافقته على منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، الخميس، سحب موافقته على قبول منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (رسمية)، عن لعمامرة، قوله "أعتزم الاتصال هاتفيا في الساعات القادمة بالأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)".

وعزا لعمامرة، سبب عزمه الاتصال كي يشكر غوتيريش مرة أخرى على اختيار شخصه، "وإبلاغه سحب موافقتي المبدئية على اقتراحه، والتي أبديتها يوم 7 مارس/ آذار الماضي".

وتابع: "يبدو أن المشاورات التي يقوم بها غوتيريش منذ ذلك الحين لا تحظى بإجماع مجلس الأمن وغيره من الفاعلين، وهو إجماع ضروري لإنجاح مهمة السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا".

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وفي مارس/ آذار الماضي، ذكرت وسائل إعلام جزائرية ودولية أن الأمين العام للأمم المتحدة يتجه نحو تعيين رمطان لعمامرة مبعوثًا شخصيًا له في ليبيا، خلفًا لغسان سلامة الذي استقال من المنصب الشهر الماضي.

ولعمامرة (68 عاما) دبلوماسي جزائري ووزير الخارجية السابق، شغل منصب مبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيريا بين عامي 2003 و2007، كما تولى منصب سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة بين عامي 1993 و1996.

وأعلن سلامة، الذي شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا منذ يونيو/حزيران 2017، استقالته "لأسباب صحية" في مارس/آذار الماضي.

وتعاني ليبيا من صراع مسلح، حيث تنازع قوات حفتر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة، وتشن منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.



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