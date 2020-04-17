كورونا.. 37 وفاة و2218 إصابة الخميس في 14 دولة عربية

عواصم / الخليج 365 سجلت 14 دولة عربية، الخميس، 37 وفاة و2218 إصابة بفيروس "كورونا"، وفق بيانات رسمية. جاء ذلك فوفق إحصائية أعدتها "الخليج 365" استنادا إلى أرقام صادرة عن وزارات الصحة في تلك الدول. وجاءت أعلى حصيلة للوفيات في مصربـ 13 حالة، تبعتها الجزائر بـ 12 حالة. وفيما يلي حصيلة ضحايا كورونا عربيا الخميس: مصر: 13 وفاة و168 إصابة الجزائر: 12 وفاة و108 إصابات السعودية: 4 وفيات و518 إصابة المغرب: 3 وفيات و249 إصابة تونس: حالتا وفاة و42 إصابة Advertisements الإمارات: حالتا وفاة و460 إصابة العراق: وفاة واحدة و19 إصابة قطر: 392 إصابة الكويت: 119 إصابة سلطنة عمان: 109 إصابات البحرين: 27 إصابة لبنان: 5 إصابات الأردن: إصابة واحدة فلسطين: إصابة واحدة الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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