وزير الخارجية التركي يتباحث هاتفيا مع نظيره التونسي

أنقرة/ نازلي يوزباشي أوغلو/ الخليج 365
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التونسي.
وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، الخميس، أن تشاووش أوغلو، أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التونسي نور الدين الري.
ولم تكشف المصادر أي تفاصيل حول فحوى المكالمة.
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