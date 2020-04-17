لبنان.. وصول طائرة مساعدات طبية قطرية عاجلة لمواجهة كورونا

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365



وصلت طائرة مساعدات قطرية، مساء الخميس، مطار بيروت الدولي، محملة بـ 11 طنًا من المساعدات الطبية العاجلة إلى لبنان لمواجهة فيروس كورونا.



وبحسب مراسل الخليج 365، كان في استقبال الطائرة وزراء الأشغال ميشال نجار، والصحة حمد حسن، والخارجية نصيف حتي، والسفير القطري لدى بيروت محمد حسن جابر الجابر.



وقال وزير الصحة: "إننا نمر بأزمة اقتصادية كبيرة فشكرا لكرم قطر وعطائها، فالصديق وقت الضيق فكيف إذا كان أخ".



من جهته، وجّه وزير الأشغال، التحية لدولة قطر، وعبّر عن امتنانه ودعواته لها بالتوفيق.



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وقال نجار: "التحية إلى دولة قطر أميراً ومواطنين، وبقاؤنا مرتبط بتعاوننا سوياً، وسنلتقي بمبادرات إيجابية أخرى بين الدولتين الشقيقتين لبنان وقطر".

بدوره، قال السفير الجابر: "هذه المساعدات الطبية تأتي بعد توجيهات أمير قطر وهي تعبر عن العلاقة الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين".

وأوضح أن قطر تقف إلى جانب لبنان بمختلف الصعد، والشحنة عبارة عن أكثر من 11 طن من المستلزمات الطبية الوقائية لمساعدة اللبنانيين على تجاوز المحنة.

وحتى مساء الخميس، سجل لبنان 663 إصابة بفيروس كورونا منها 21 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.



ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا عالمياً قدمت قطر مساعدات طبية لدول شملت إيران وفلسطين والصين وايطاليا وآخرها لبنان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.