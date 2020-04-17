كورونا.. لبنان يعتزم إطلاق خطة لتغطية الأعباء الاجتماعية

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365



أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الخميس، أن حكومته تعتزم إطلاق خطة بقيمة 796 مليون دولار، لتغطية الأعباء الاجتماعية لمواجهة وباء كورونا.

وقال دياب، في كلمة متلفزة، إن "الحكومة اللبنانية ستطلق خلال الأيام القادمة، خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة ألف و200 مليار ليرة لبنانية (نحو 796 مليون دولار)، سيتم إنفاقها لتغطية أعباء مواجهة وباء كورونا".

ولم يحدد دياب تاريخا دقيقا لإطلاق الخطة الحكومية، كما لم يقدم المزيد من التفاصيل حولها.

وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، أضاف: "قمنا بوضع خطة إنقاذ مالي، وسندرس جميع الحلول المقترحة لتأمين راحة الشعب الذي يدفع اليوم ثمن القرارات والاستدانة والهندسات المالية الخاطئة في السابق".

وأشار دياب أن وزارة المالية باشرت بالتواصل مع "صندوق النقد الدولي" حول خطتها لمواجهة أزمتها المالية، ولمست أصداء إيجابية على مشروع الخطة، دون مزيد من التفاصيل حول هذه الخطة.

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وتابع: "اليوم يتأكد مدى صواب خطوة الحكومة بتعليق تسديد سندات اليوروبوند".

وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة المالية اللبنانية أنها ستتوقف عن سداد جميع ديون البلاد السيادية المقومة بالدولار (سندات اليوروبوند) البالغة 1.2 مليار دولار، بهدف حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية.

ويعاني لبنان حاليا، أزمة مالية واقتصادية حادة؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 3100 ليرة، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.

وبخصوص وباء كورونا، قال دياب إن "الخطر الوبائي الذي يجتاح العالم يزيدُ علينا الضغوط الاجتماعية والمالية، ويفْرضُ أجندته على يومياتنا، ويتحكّم بنمط حياتنا، ويحاصرُنا في المنازل".

واعتبر أن أداء لبنان في مواجهة فيروس كورونا كان أفضل من العديد من البلدان الأخرى.

وحتى مساء الخميس، سجل لبنان 663 إصابة بفيروس كورونا منها 21 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

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