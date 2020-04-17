شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة موريتانيا: سنخفف من إجراءات مواجهة "كورونا" تزامنا مع شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية سيدي ولد سالم، مساء اليوم الخميس، إن الحكومة تفكر في إعادة تقييم الوضع في البلاد واتخاذ قرارات نهاية الأسبوع المقبل من أجل تخفيف الإجراءات التي سبق أن اتخذتها لمواجهة ومنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب وكالة "أ ش أ؛ أضاف ولد سالم ،بعد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني - "أن الوضع الصحي للبلد من أفضل الأوضاع في العالم، والدولة بدأت التفكير في تقييم الوضع، وستتخذ في أواخر الأسبوع المقبل حزمة من القرارات مما تراه ملائما للواقع، من خلال تخفيف الإجراءات الاحترازية".

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