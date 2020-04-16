المغرب: 259 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" و٣ حالات وفاة خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 259 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2283 حالة.
وبحسب وكالة "أ ش أ"، فقد أكدت وزارة الصحة، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 9713 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب، حتى مساء اليوم.
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