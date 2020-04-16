السعودية تدعو "العشرين" لتمويل مواجهة كورونا بـ8 مليارات دولار

طارق خالد / الخليج 365

دعت السعودية التي تتولى رئاسة "مجموعة العشرين" لعام 2020، دول المجموعة إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة جائحة "كورونا" بـ8 مليارات دولار.

وأعلنت السعودية الخميس، المساهمة بـ500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي للجائحة.

وتتوزع المساهمة السعودية بين 200 مليون دولار للبرامج الدولية والصحية المختصة بمواجهة الوباء، و150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين.

Advertisements

وأقر وزراء مالية مجموعة العشرين، في ختام اجتماع الأربعاء، خطة تتضمن حزمة دعم من صندوق النقد الدولي، اقترحها البنك الدولي وبنوك التنمية بأكثر من 200 مليار دولار لمواجهة آثار "كورونا".

وأفاد البيان الختامي للاجتماع بالاتفاق "على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقرا لمدة عام واحد".

وتضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.