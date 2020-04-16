قطر ترسل مساعدات طبية عاجلة لدعم لبنان بمواجهة كورونا

الدوحة/ الخليج 365

أعلنت قطر، الخميس، إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان لمساعدته في مواجهة وباء كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، وجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان لدعمه في محاربة جائحة كورونا.

من جانبه، ذكر صندوق قطر للتنمية (حكومي)، في بيان مقتضب، إنه أرسل شحنة مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان لدعم جهوده في مواجهة تفشي فيروس كورونا، دون مزيد من التفاصيل.

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وحتى مساء الخميس، سجل لبنان 663 إصابة بفيروس كورونا منها 21 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا عالمياً قدمت قطر مساعدات طبية لدول شملت إيران وفلسطين والصين وايطاليا وآخرها لبنان.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و145 ألفا، توفي منهم أكثر من 144 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 545 ألفا، حسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.