طرابلس.. قوات الوفاق تسقط مسيّرة إماراتية بمحور عين زارة

وليد عبد الله/ الخليج 365



أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، إسقاط طائرة إماراتية مسيّرة، بمحور عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.



وفي تصريح مقتضب للأناضول، قال قائد محور عين زارة، يوسف الأمين، إن "القوات الحكومية تمكنت من إسقاط طائرة إماراتية مسيرة بمحور عين زارة".



وفي سياق متصل، أعلن مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة، أن قواتهم أحرزت، الخميس، تقدما بمحور المشروع جنوبي طرابلس.



Advertisements

وأضاف المجعي، للأناضول، أن "قوات الوفاق تقوم، حاليا، بتعزيز المواقع التي سيطرت عليها اليوم، والتي كانت في السابق تستخدمها مليشيات (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر في تهديد حياة المدنيين بإطلاق القذائف الصاروخية".



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوات الوفاق قتل أكثر من 25 عنصرا من "الجنجويد" الداعمين لميليشيات حفتر، جنوبي طرابلس.

وضمن "عاصفة السلام"، تمكنت قوات الحكومة الليبية، الإثنين، من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين من مليشيات حفتر، أبرزها صبراتة وصرمان، ما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.



وجاءت العملية العسكرية ردا على هجوم بدأته ميليشيات حفتر منذ إبريل/ نيسان 2019، وتستمر فيه رغم موافقتها في 21 مارس/ آذار الماضي، على هدنة للتركيز على جهود مكافحة "كورونا".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.