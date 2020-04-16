الإمارات تسجل حالتي وفاة و460 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة بالإمارات تسجيل 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 5825 حالة.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس أنها سجلت حالتي وفاة لمصابين من شرقي آسيا بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس المستجد، وكانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 35 حالة.
وأعلنت الوزارة شفاء 61 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 1095 حالة.
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