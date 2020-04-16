«أمانة جدة» تحدد عدد الأشخاص المسموح تواجدهم داخل مراكز التسوق (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت أمانة محافظة جدة عدد الأشخاص المسموح تواجدهم داخل المحلات التجارة ومراكز التسوق وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا. وبدأت أمانة جدة، اليوم الخميس، توزيع ملصقات على البقالات ومراكز التسوق لتحديد عدد الأشخاص المسموح بتواجدهم داخل المحلات. وحددت الملصقات عدد الموظفين والعملاء الذين يسمح بتواجدهم في وقت واحد داخل كل بقالة أو مركز تسوق للحد من تفشي فيروس كورونا. Advertisements

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