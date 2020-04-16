شكرا لقرائتكم خبر عن مأذون أون لاين.. عقد قران فى الأردن عن طريق مكالمة فيديو بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل منع الحفلات وإقامة الأفراح وغلق القاعات، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيديو" عقد قران زوجين بدولة الأردن، بحضور والد العروس والعريس، في ظل حظر التجول والتزام الحجر المنزلى للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث تم إجراء مكالمة فيديو بالمأذون في مشهد غير معتاد خلقته ظروف فيروس كورونا.

وظهر والد الفتاة يضع يده في يد العريس بينما يقوم آخر بوضع الهاتف أمامهم، ورددوا صيغة الزواج مع المأذون عن طريق مكالمة الفيديو، فى حضور الشهود.

وأثار مقطع الفيديو العديد من التعليقات عبر موقع تويتر، حيث قام العديد من مستخدمى الموقع تقديم التهانئ للعروسين ، حيث تمنوا السعادة لهما خلال حياتهما المستقبلية، حيث قال أحدهم:" لابد للحياة أن تستمر"، وكتب آخر:" اشهار وتثبيت عقد بالمحكمه".





يشار أن وزيرة الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أعلن اليوم عن حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا، وكما غادرت المستشفيات 9 حالات، من إجمالي إصابات 402 مواطنا بدولة الأردن.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أعلن من قبل أن الحكومة ستخفف قريبا إجراءات العزل العام المشددة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل.

لكن الرزاز قال إن الحكومة لن ترفع حظرا للتجول فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين.

Advertisements

وقال رئيس الوزراء إن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضا السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس، وأعلنت السلطات الأردنية، حظرا شاملا للتجول يومي الجمعة والسبت القادمين، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا منذ 10 أيام.