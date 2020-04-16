شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن: الأوضاع المالية للدولة تحت ضغط جراء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز، اليوم الخميس إن أولويات الإنفاق تغيرت فى ظل الضغوط التى تتعرض لها مالية الدولة جراء انكماش حاد فى النشاط الاقتصادى نتج عن إغلاق شامل يستهدف احتواء تفشى فيروس كورونا.

وقال الرزاز إن تركيز الحكومة أصبح ينصب على تغطية "الإنفاق الجاري" الفورى وزيادة الإنفاق الاجتماعى لتخفيف الصعاب عن الأردنيين فى ظل تراجع الدخل بسبب إغلاقات الشركات.

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ويقول المسؤولون إن الأزمة أخرجت ميزانية الدولة البالغة 14 مليار دولار عن مسارها هذا العام بعد أن كانت لديها خطة طموح للإنفاق الرأسمالى بهدف تعزيز النمو المتباطئ وتشجيع الاستثمار.