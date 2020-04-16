شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: 98% من أموال المودعين لن تتأثر بخطة الإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 98 بالمئة من أموال المودعين لن تتأثر بخطة الإنقاذ الاقتصادي، التى تتضمن مسودتها مقترحا لتمويل بعض الخسائر من الودائع.

وقال دياب فى كلمة متلفزة "أستطيع أن أقول إن ودائع ما لا يقل عن 98 بالمئة من أموال المودعين لن تتأثر."

قال رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، إن الحكومة أوشكت على إنجاز اللوائح الخاصة بخطة المساعدات المالية والاجتماعية المقررة للأسر الأكثر احتياجا والمتضررين من إجراءات حالة التعبئة العامة التى تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيُعلن فى الغد عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبنانى الذى أنجز تحضيراته اللوجستية فى هذا الشأن.

ونقلت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد - في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم في ختام اجتماع لمجلس الوزراء – عن رئيس الوزراء تأكيده خلال اجتماع الحكومة، استمرار عملية إجلاء اللبنانيين المغتربين في الخارج وإعادتهم إلى لبنان بناء على طلبهم خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا في الدول التي يتواجدون بها.

وأشار دياب إلى أن الحكومة اللبنانية مصرة على حماية مواطنيها في الداخل والخارج، ولن تدخر جهدا في هذا الأمر.

وأكد أن برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية الذي تعمل على وضعه الحكومة، عبارة عن دراسة لبنانية داخلية تراعي ظروف البلاد، وتتضمن مكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي والمؤسسات والقطاعات المختلفة في الدولة اللبنانية، مشيرا إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والقطاع المصرفي اللبناني برمته.