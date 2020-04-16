شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تسير 75 رحلة جوية لإجلاء مواطنين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الإدارة العامة للطيران المدنى بالبلاد قولها، اليوم الخميس، إنها ستسير 75 رحلة ضمن المرحلة التالية من خطة لإجلاء مواطنين من الخارج فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة، أن هذه المرحلة ستكون الأولى من بين 5 مراحل وستشمل إجلاء مواطنين من 16 وجهة خلال ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأحد.

وجاء نص البيان بحسب وكالة الأنباء الكويتية، أعلنت الإدارة العامة للطیران المدنى الكویتیة الیوم الخمیس تسییر 75 رحلة جویة ضمن المرحلة المقبلة من خطة إجلاء

المواطنین من الخارج المقرر انطلاقھا الأحد المقبل فى ضوء تفشى جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (عالمیا.

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وقال المتحدث الرسمى باسم (الطیران المدني) رئیس فریق الخطة التشغیلیة لرحلات عودة المواطنین سعد إن المرحلة المقبلة - وھى الأولى من خمس مراحل - ستشھد نقل مواطنین من 16 وجھة على مدار ثلاثة أیام.

وأضاف العتیبى أن المرحلة الأولى تتضمن رحلات إلى الریاض والدمام وجدة وأبوظبى ودبى والمنامة والدوحة ومسقط والقاھرة والاسكندریة وعمان ولندن واسطنبول وأنقرة وجنیف وباریس وذلك على متن طائرات شركتى الخطوط الجویة الكویتیة والجزیرة.